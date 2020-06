Polacy jednak wolą kupować stacjonarnie. Szczególnie ubrania, meble i AGD.

Co ciekawe, w maju sprzedaż mebli oraz artykułów RTV i AGD wzrosła o 14, 4 proc. w porównaniu z majem ubiegłego roku. Być może jednym z powodów była konieczność dostosowania mieszkań i domów do pracy i nauki zdalnej. Albo po prostu fakt, że od czasu wybuchu epidemii więcej czasu spędzamy w domach. Innym wytłumaczeniem może być po prostu nadrabianie zakupów z kwietnia i marca.

Wzrost sprzedaży rok do roku odnotowano także w kategorii prasa i książki, jednak był on znacznie mniejszy (+0,8 proc.).

Warto zwrócić też uwagę, że w maju sprzedaż detaliczna przez internet spadła o 12,7 proc. w porównaniu z kwietniem. Spadek ten był największy w przypadku odzieży i obuwia (z 61 proc. do 27 proc.), a także wspomnianej już kategorii meble, RTV i AGD (z 29 proc. do 16 proc.) oraz prasa i książki (z 40 proc. do 25 proc.).