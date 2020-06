Polacy żyją za mniej niż 2 tys. złotych. GUS pokazał dane

GUS wskazał, że dochód rozporządzalny za 2019 rok wynosi 1819 zł. Jak podaje Urząd w komunikacie, to wynik o 5 proc. wyższy niż ten za rok poprzedni (przy uwzględnieniu inflacji). Odliczyć od niego trzeba od razu obowiązkowe wydatki, na które z portfela przeciętnego Polaka trafia 1252 zł.

W 2019 roku obowiązkowe wydatki stanowiły ok. 68,8 proc. naszych dochodów. Choć wynik ten wydaje się spory, to i tak prezentuje się lepiej, niż w poprzednich latach. W 2015 roku wydatki bowiem stanowiły 78,7 proc. dochodów statystycznego Polaka, a w 2005 roku - aż 95,5 proc.

Najsłabiej w tym wypadku prezentuje się sytuacja rencistów. Mogą oni bowiem liczyć na 1498 zł dochodu rozporządzalnego. Zarazem ich obowiązkowe wydatki sięgają do poziomu 1222 zł.

Dla 61 proc. gospodarstw domowych przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wynosił poniżej 2 tys. zł. Dla co trzeciego - od 2 do 4 tys. zł. Wynikiem na poziomie od 4 do 6 tys. zł może się pochwalić nieco poniżej 4 proc. gospodarstw. Natomiast wyższym - 1,4 proc.