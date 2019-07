Polisy OC tanieją. Ubezpieczyciele znów zaczynają wojnę cenową

Tracą przede wszystkim duże firmy, które nie chcą dać się wciągnąć w szał obniżania cen: PZU, Warta i Axa. Spośród największych na plus jest tylko Ergo Hestia. Mniejsi gracze walczą natomiast o klienta, walcząc z konkurencją cenami - i to skutecznie, bo klienci, kierując się przede wszystkim wysokością składki, coraz częściej wybierają właśnie ich.

- Jeśli chodzi o perspektywę wojny cenowej, to w odniesieniu do całego rynku wydaje się ona mało prawdopodobna - mówi "Rzeczpospolitej" Andrzej Prajsnar z Ubea.pl. - Widzimy natomiast wzmożoną konkurencję pomiędzy kilkoma mniejszymi ubezpieczycielami, którzy mocno walczą ceną obowiązkowych polis - dodaje.

Choć niższa składka to z punktu widzenia kierowcy dobra wiadomość, to z drugiej strony ubezpieczyciele muszą uważać, żeby nie przesadzić. W skrajnym przypadku może się bowiem zdarzyć, że będą mieli do wypłacenia więcej, niż pozyskają ze składki. A to oznacza widmo bankructwa.