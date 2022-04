Polska chce się odciąć od surowców z Rosji. Oto jaki jest plan

Plany Polski przybliżyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską. Jak tłumaczy szefowa resortu Anna Moskwa, już teraz nasz kraj odcina się od węgla z Rosji i Białorusi. Rząd zapowiedział to pod koniec marca , a 15 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.

"Import węgla rosyjskiego do Polski zostanie zastąpiony węglem krajowym i dostawami z innych krajów niż Rosja" - wyjaśniła w odpowiedzi na interpelację Anna Moskwa, cytowana przez tvn24.pl.

Jeśli chodzi o sprowadzaną przez Polskę rosyjską ropę naftową, to Anna Moskwa poinformowała, że na przełomie tego i kolejnego roku wygasają kontrakty terminowe na dostawy i rząd nie planuje podpisywania nowych. Już teraz Polska zrezygnowała z doraźnych zakupów w ramach tak zwanych transakcji spotowych.

Baltic Pipe jest kluczowy

Minister klimatu przypomniała, że rozpoczęcie dostaw przez Baltic Pipe planowane jest na październik tego roku, a pełna przepustowość połączenia zostanie osiągnięta 1 stycznia 2023 r. Do tego dochodzi rozbudowa gazoportu LNG w Świnoujściu, który teraz może przyjąć 5 mld m3 gazu rocznie, a ma zostać zwiększona najpierw do 6,3 mld, a w grudniu 2023 - do 8,3 mld m3 rocznie.