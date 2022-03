Polska zakazuje importu rosyjskiego węgla. Ekspert: Polska sobie poradzi, ale jest jeden problem

Polska zdecydowała się na ustawowy zakaz importu węgla z Rosji . Nad Wisłę trafia rocznie około 9-10 mln ton węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej (to ok. 20 proc. całego węgla zużywanego w Polsce). Uzależnienie od importu tego surowca od wielu lat było tematem politycznych sporów. Import nie tylko nie spadał, a tak naprawdę rósł.

"Powołując się na klauzulę bezpieczeństwa, poszliśmy o krok dalej. Wpisaliśmy przepisy, które blokują na poziomie krajowym import węgla z Rosji. To zostanie wpisane wprost do ustawy. Zdajemy sobie sprawę, że może budzić to wątpliwości prawne. Niestety, są uzasadnione wątpliwości, ale nie możemy dalej czekać na reakcję UE w tym zakresie" – powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.