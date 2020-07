Polska firma nagrodzona w prestiżowym konkursie. Synerise zaprezentuje się na międzynarodowej konferencji

Synerise to polska spółka działająca m.in. w technologiach big data i sztucznej inteligencji.

Polska firma, jako jedyna ze zgłoszonych, będzie mogła zaprezentować dwie swoje prace naukowe na najbliższej konferencji International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval odbywającej się w Xi'an w Chinach.