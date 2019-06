Polska gospodarka zbliża się do standardów zachodnich. PIE podsumowało 30 lat transformacji gospodarczej

- Porównując się do sytuacji z czerwca 1989 roku, możemy zaobserwować szereg zmian jakościowych, które nastąpiły we wszystkich sferach życia publicznego. Z gospodarczego punktu widzenia ostatnie trzydzieści lat to najlepszy czas w historii Rzeczpospolitej - mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

- Wystarczy spojrzeć na polski eksport, którego wartość wzrosła z 19 mld USD w 1990 roku do 262 mld USD w roku 2018, dodaje Arak.

Jak wynika z raportu PIE, w Polsce znacznej przemienia uległa struktura zatrudnienia. 30 lat temu w rolnictwie pracował co czwarty Polak, obecnie zaledwie co dziesiąty. Wyraźnie wzrosło znaczenie usług. Obecnie w tym sektorze pracuje sześciu na dziesięciu zatrudnionych. Struktura polskiej gospodarki stała się tym samym podobna do państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Okres transformacji gospodarczej charakteryzował nie tylko dynamiczny wzrost dochodów polskich gospodarstw domowych, który dzisiaj jest niemal dwukrotnie wyższy (wzrost na poziomie 96%), lecz także wzrost zadłużenia oraz rosnący zasięg ubóstwa.

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych wzrosło z niespełna 2,3 proc polskiego PKB w 1995 do niemal 35,6 proc. PKB w roku 2017. W okresie 1994-2004 procent gospodarstw domowych żyjących poniżej poziomu relatywnego ubóstwa wzrósł o połowę (z 13,5 proc. do 20,3 proc.). Od 2005 r. widoczny jest stopniowy spadek wartości tego wskaźnika, który obecnie kształtuje się na poziomie zbliżonym do tego z połowy lat 90 - czytamy w raporcie PIE.

(PIE) Dochody w sektorze gospodarstw domowych w latach 1990-2018. Raport PIE "Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura"

Przemiany gospodarcze w ostatnich 30 latach wpłynęły także na poprawę jakości systemu ochrony zdrowia oraz promocję zdrowego trybu życia. Zanotowano tym samym wzrost długości życia, która w przypadku kobiet wzrósł z 75,2 do 81,8 lat, a w przypadku mężczyzn z 66,2 do 74 lat.

