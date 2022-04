Co, jeśli Putin pójdzie dalej? Czechy i Polska tworzą plan na wypadek, gdyby zakręcił kurek z ropą

Powstaje grupa robocza na wypadek wstrzymania dostaw ropy z Rosji

"Rozmawialiśmy o tym, jak rozwiązać potencjalną sytuację, w której dojdzie do wstrzymania dostaw ropy z Rosji do Czech. Otrzymaliśmy od polskiej strony zapewnienie, że Polska i spółka PKN Orlen są przygotowane na taką sytuację . Będziemy w stanie na nią zareagować szybko i dynamicznie" – podkreślił Fiala.

Europa próbuje przechytrzyć Rosję

Kraje europejskie próbują zaszachować Rosję i nie uniknąć szantażu energetycznego. Decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski i Bułgarii , jak zauważył wcześniej Sekretarz Stanu USA Antony Blinken uzmysłowiła, że Federacja Rosyjska jest "nierzetelnym dostawcą energii" .

Już na początku kwietnia Kraje Bałtyckie zapowiedziały, że rezygnują z dostaw gazu z Rosji. Litewskie ministerstwo energetyki poinformowało, że całe zapotrzebowanie kraju na gaz jest obecnie zaspokajane przez terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Kłajpedzie. Zgodnie z planowanym harmonogramem co miesiąc do terminalu będą docierały trzy duże ładunki LNG, co powinno wystarczyć dla wszystkich klientów.