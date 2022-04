Gazprom wstrzyma dostawy gazu do Polski. "Jesteśmy gotowi"

Gazprom poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw gazu do Polski. Choć z komunikatu wynika, że wstrzymanie dostaw nastąpi dopiero 27.04., to jednak dziennikarze donosili już we wtorek po południu, że przesył gazu z kierunku wschodniego spadł do zera. - Jesteśmy gotowi na pełną niezależności od rosyjskich surowców – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.