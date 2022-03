Za rosyjski gaz płatności tylko w rublach. Putin grozi wstrzymaniem dostaw

Władimir Putin podpisał dekret w sprawie handlu gazem z "nieprzyjaznymi państwami". Od 1 kwietnia Rosja będzie od nich przyjmować płatności za gaz wyłącznie w rublach. Gdyby kraje europejskie nie chciały się dostosować do nowych przepisów, to Kreml wstrzyma dostawy gazu. To kolejny zwrot w działaniach Moskwy, gdyż zaledwie kilka godzin temu włoski premier zapewniał, że gaz do Europy będzie płynąć.