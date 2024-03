Polska liderem w NATO. "Budujecie jedną z największych armii w Europie"

imperia geria... 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jaki to ma sens inwestować w broń w kraju, który ma dzietność mniejszą niż 1,2? Co i dla kogo my chcemy bronić jak nas z przyczyn naturalnych jutro nie będzie? Siebie nie musimy, bo nas i tak nie będzie to już oczywiste jak 270tys urodzin które spada. Kto to utrzyma? 20mln emerytów za 10 lat zadłużonych na 3bln lub więcej już wtedy?