Polska Press w rękach Orlenu. "Boję się, że pójdzie drogą TVP"

W poniedziałek po południu PKN Orlen ogłosił przejęcie Polska Press. To jeden z największych wydawców prasowych w naszym kraju, do którego należą głównie regionalne dzienniki, takie jak "Gazeta Krakowska", "Dziennik Łódzki" czy "Gazeta Wrocławska".

Co to oznacza dla tych tytułów, jak i dla całego rynku medialnego? O opinię zapytaliśmy byłego prezesa TVP oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dziś członka Rady Mediów Narodowych Juliusza Brauna.

- Obawiam się, że te gazety pójdą drogą TVP z ostatnich lat - mówi money.pl Braun. Jego zdaniem taka transakcja to ewidentny krok w kierunku repolonizacji mediów prywatnych.

Jan Dworak ostro o TVP. "Nie dałbym nic telewizji Kurskiego"

- Całkiem niedawno UOKiK zakwestionował przejęcie Radia Zet przez Agorę. A przecież to polski podmiot przejmował rozgłośnię z rąk zagranicznych - przypomina Braun. - Wtedy to mogło zaburzać konkurencję. Teraz o zainteresowaniu UOKiK-u nie słychać.

Czy to już droga węgierska? - Do Budapesztu nam jeszcze trochę brakuje, ale wszystko zmierza w tym kierunku - mówi Juliusz Braun. Uzupełnia jednak, że "jeśli będzie się uprzykrzać życie kolejnym właścicielom mediów, to kolejni będą skłonni sprzedać swoje portale, gazety czy telewizje".