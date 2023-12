Polska ściąga na potęgę nawozy z Rosji. Import jeszcze rośnie

Od początku roku do końca września z Rosji do Polski ściągnięto 262 tys. t jednoskładnikowych nawozów azotowych. Ta liczba jest porównywalna do tej z pierwszego kwartału 2022 r., gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie.

Rosyjskie nawozy zalewają Polskę

"W I kwartale 2023 r. było to około 60 tys. ton, ale już w III kwartale - około 209 tys. ton (niemal 3,5-krotnie więcej). Co więcej, poziom importu nawozów z Rosji odnotowany w III kwartale 2023 r. był porównywalny z poziomem z I kwartału 2022 r. Udział Rosji w imporcie nawozów do Polski ogółem zwiększył z 9,3 proc. w I kwartale 2023 r. do 22,0 proc. w III kwartale 2023 r. W III kwartale 2023 r. Rosja była największym zagranicznym dostawcą nawozów mineralnych do Polski (udział Niemiec był mniejszy i wyniósł 20,9 proc.)" - wyjaśnia Zalewski.