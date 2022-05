Polska się dozbraja. Jest umowa na drony. Będą mogły przenosić uzbrojenie przeciwpancerne

weteran 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jakieś bzdury gada ten Blaszczak co z PIS doprowadzili polską armie do ruiny jakim prawem zabrali broń armii i tak słaba i dali Ukrainie to hanba i zdrada i te kosmiczne miliardy dol na UKRAINE oraz wojny USA a co robi polska armia u boku USA w IRAKU i jak oni tam sie dostali i co zrobili o tym cisza to wielka zbrodnia wojenna wymordowali legalny rząd za nic i zabili 1 milion ludno sci to wolno ROSJA DO NICH TO PIKUŚ