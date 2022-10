Polska zadowolona ze szczytu Rady Unii Europejskiej. "Konkluzje odzwierciedlają nasze postulaty"

W piątek 22 października zakończył się dwudniowy szczyt UE w Brukseli , który był poświęcony m.in. bieżącej sytuacji na rynku energetycznym oraz cenom energii, a także dalszemu wsparciu Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji. Mateusz Morawiecki wcześniej mówił, że Europa słucha Polski w tym zakresie , a potwierdził to w rozmowie z PAP polski minister ds. UE.

Rosja jest winna kryzysom

Polityk podkreślał, że Rosja "złamała wszelkie zasady międzynarodowe i napadła na sąsiadujący kraj", jednak ze skutkami agresji Kremla mierzy się cały świat poprzez naruszenie ładu geopolitycznego, czy poprzez turbulencje gospodarcze. Zachód musi też zmagać się z rosyjską dezinformacją, która ma osłabić poparcie społeczne do dalszego wspierania Ukrainy .

- Wszystkie państwa UE zgodziły się, że pełną odpowiedzialność za obecny kryzys geopolityczny i gospodarczy ponosi Rosja. Jednocześnie Rada wezwała Komisję i wysokiego przedstawiciela ds. Polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, by przeanalizował pilnie prawne możliwości pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności - nie tylko za zbrodnie wojenne, ale także za zbrodnie agresji na Ukrainę. Instytucje europejskie muszą w tej sprawie wykazać większy wysiłek niż do tej pory - podkreślał minister ds. UE.