Polski biznes chce odbudować Ukrainę. 1200 firm chętnych

W trakcie konferencji prasowej przed otwarciem forum Waldemar Buda podkreślił, że jest to pierwsze takie spotkanie dla firm w Polsce i prawdopodobnie pierwsze takie wydarzenie w Europie. "Nie słyszeliśmy, by ktokolwiek zorganizował tak duże przedsięwzięcie dotyczące odbudowy i wymiany handlowej z Ukrainą " - powiedział.

Polacy działają na grząskim gruncie

- Pierwsze półrocze i sam czerwiec pokazują dynamiczne wzrosty, nawet kilkudziesięcioprocentowe. W stosunku do ubiegłego roku to jest nawet prawie 100 proc. To pokazuje, że ten sektor, który zamarł praktycznie 24 lutego, dzisiaj w zasadzie sytuacja zaczyna wracać do normy, oczywiście nie we wszystkich branżach – powiedział polityk.