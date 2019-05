Polski cud gospodarczy. Tak w wolnej Polsce gonimy Zachód

Poziom życia Polaków w stosunku do USA, globalnego lidera gospodarczego, przekracza dzisiaj 50 proc. - czytamy w opracowaniu Forum Obywatelskiego Rozwoju. W przededniu I wojny światowej w 1913 r. i w końcówce PRL było to raptem ok. 20 proc. Autorzy wytykają jednak także problemy, które hamują rozwój kraju.

