Polski kandydat do KE. Wojciechowski może stracić szansę, bo PiS się pospieszył

Drogi do Komisji Europejskiej Januszowi Wojciechowskiemu nie ułatwia fakt, że polski rząd ujawnił szczegóły dotyczące zakulisowych rozmów na temat obsadzenia unijnych stanowisk. Rozmowy są objęte tajemnicą, a ustalenia z Ursulą von der Leyen były takie, że kraje członkowskie miały nie zdradzać, o jakie teki w nowej KE się starają. Mimo to, gdy Krzysztof Szczerski zrezygnował z kandydowania na unijnego komisarza, rzecznik rządu PiS Piotr Müller poinformował, że teka ds. rolnictwa to jedna z najważniejszych tek i - w związku z tą propozycją - to właśnie Janusz Wojciechowski został kandydatem do KE.