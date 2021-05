Polski Ład. PiS zabiera się za śmieciówki. "Wszyscy na tym traciliśmy"

maniek 34 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Inflacja i tak zeżre wszystko bo 140 zł do pensji 2900 to mniej niż 5% a zatem poniżej inflacji. Co gorsza dla żywności i powszechnych usług przeważających przy niskich dochodach wzrost cen dochodzi do 10%. Biednyś boś głupi, głupiś boś biedny. Dla pisowców starczy, tym bardziej, że tworzą coraz nowe instytucje dla swoich