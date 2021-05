Polski Ład uderzy po kieszeniach. Chyba, że zarabiasz mniej niż 12,5 tys. zł brutto

Leon 40 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

KOMENTARZY DO: Rewolucja podatkowa w Polskim Ładzie. "Żadnych strat hehe No cóż , podwyżki podatków służą wszystkim , ale nie podatnikom. To komu służą? Czy gościu co zarabia 30 000 zł i jest zdrowy to ma płacić za chora patologię 500+ którzy nie płaca składki na służbę zdrowia a korzystają z dziećmi najwięcej. otóż drodzy przedsiębiorcy, w tym całym cyrku pod nazwą "Polski ład" chodzi o to, że wszystko jest dla Waszego dobra. Jak zabiją Was podatki, to splajtujecie i zamkniecie te Wasze "biznesy", znajdziecie uczciwą pracę w korporacji lub firmie państwowej, co miesiąc będziecie dostawać 5.000 złotych, na koniec roku może nawet premię, nie będziecie musieli tyrać po 10-12 godzin na dobę, będziecie mogli wreszcie iść na L4, jechać na 2 tygodnie na urlop, będziecie mieli wolne weekendy, Wasze dzieci wreszcie zobaczą Was w domu. To WSZYSTKO jest dla Waszego dobra. Więc nie narzekajcie jej hura polska...... G.......... A Dęta propaganda Przecież chodzi tylko o to żeby mieć więcej kasy dla rodzin...ale swoich, kreatur Zarabiam około 12k brutto na swojej działalności, jak opłacę zaliczkę an dochodowy, VAT i ZUS, zostaje jakieś 7k max na rękę. Ponieważ MUSZĘ jeździć autem, płacę leasing około 2200/msc +500 zł na paliwo [co najmniej] więc zostaje 4300. Nie mam własnego lokum, płacę za wynajem 2000 zł, zostaje 2300. Dzięki pisowi wszystko jest drogie jak cholera, praktycznie nie różni się cenowo z krajami zachodnimi jak Francja czy Niemcy gdzie zarabia się 2x czy 3x więcej. Tak więc lekko licząc 800 na samo jedzenie. Dodam koszty sanitarne jak mydła, worki na śmieci, szampony, dezodoranty, jakieś liche wody kolońskie, pasta do zębów... no dajmy, że to 400/msc. Czyli z 2300 - 1200 = 1100 na takie ot życie i zabawy. Kłopot w tym, że leczę się dentystycznie po wypadku i muszę odkładać na implanty, kiepsko mi to idzie, ale jakoś się staram, na wakacje nie jeżdżę w ogóle. Dodatkowo człowiek ma kilka razy w roku jakieś uroczystości jak wesela, chrzciny etc, sporo dzieciaków w rodzinie. Zdaniem pisu jestem bogaty, a ja mieszkam w małej klitce na wynajmie, jeżdżę średniej jakości autem i za granicą to byłem z 3 razy w życiu. Taki poseł PiS ma 10k diety + drugie tyle na "biuro poselskie" podatki płaci śmieszne, pewnie ten nowy ład w ogóle ich nie obejmie. Dodatkowo zatrudnia swoją żonę, dzieci w spółkach skarbu państwa [2 albo i 3 tyle co zarabia taki poseł] i potem ma czelność do kamery gadać takim ludziom jak ja, że jestem bogaty i muszę się dzielić. Pamiętam 2010 rok jak smuciłem się z powodu smoleńska. Dzisiaj jakakolwiek krzywda by nie spotkała tych polityków, mniej mnie to będzie obchodzić niż usychający kwiatek w moim domu. Czuję jedynie pogardę do tej obrzydliwej kasty dorabiającej się na moich podatkach i przekupującej biednych głupców marzeniami, że coś dostaną moim kosztem. Mam nadzieję wkrótce opuścić Polskę i przyglądać się temu socjalistycznemu, bolszewickiemu bagnu z daleka. Zero sentymentu. Kiedyś przyszła czerwona zaraza i zniszczyła ten kraj, ale przyszła z zagranicy i zbrojnie nas okupowała, a dzisiaj wyrosła u nas i cieszy się niesłabnącym poparciem zaślepionego społeczeństwa. Doczekanie wasze.