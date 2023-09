Polskie AGD przegrywa z konkurencją. Sprzęt z dwóch krajów zalewa Europę

Abdul 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jak Europa nie chroni własnego rynku, to Chińczyk zawsze wygra. Znajdźcie takiego do pracy w eu co popracuje za chińską stawkę? No i jeszcze zielony ład, fit for coś tam niech wprowadzą co koszty produkcji wyśrubuje w kosmos. A potem larum że przegrywamy. Ten przemysł z Chinami już dawno przegrał. Nie tylko polski ale niemiecki, francuski i inne. PE, KE jak coś wymyśli to tylko w ten deseń aby rosly koszty. Chiny myślą odwrotnie.