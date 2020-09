"Potwierdzamy: S2 POW od węzła Lubelska do węzła Przyczółkowa (wraz z nową przeprawą mostową przez Wisłę) będzie do dyspozycji kierowców do końca 2020 r. Tunel pod Ursynowem w II kw. 2021 r." - napisała na Twitterze GDDKiA.

Oznacza to, że zostanie skończona pierwsza część budowy drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy. Jest ona bowiem realizowana z podziałem na: zadanie A - między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km; zadanie B, Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński, ok. 6,5 km; zadanie C, Wał Miedzeszyński - Lubelska, ok. 7,5 km.