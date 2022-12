Poseł Platformy Obywatelskiej zasiada w radzie nadzorczej spółki. Media: mógł naruszyć regulamin

Polityk mógł nie dopełnić formalności

Zapytany o tę kwestię sam zainteresowany zaznaczył, że swoją aktywność w radzie podjął "po konsultacji z Biurem Obsługi Posłów Sejmu RP". "Gazeta Lubuska" podkreśla, że mimo to poseł mógł nie dochować formalności związanych z pozaparlamentarnymi obowiązkami.

Poseł nie dopełnił obowiązków?

"GL" podkreśla, że poseł, nawet jeżeli konsultował z kimś decyzję o zasiadaniu w radzie nadzorczej spółki, to mógł nie dopełnić wymaganych prawem obowiązków. A to oznacza, że może go czekać odpowiedzialność regulaminowa.