Potężny wybuch wulkanu na Islandii. Lawa tryska z kilkukilometrowej szczeliny. "Silniejszy incydent"

Choć z daleka erupcja mogła przypominać rozległy pożar lasu, w rzeczywistości była to potężna eksplozja wulkaniczna. To już piąty raz od grudnia ubiegłego roku, gdy w tym rejonie dochodzi do pęknięcia skorupy ziemskiej i wypływu magmy. Jak poinformowała Kristín Jónsdóttir, geofizyk z islandzkiego instytutu meteorologicznego, długość szczeliny, z której wydobywa się lawa, szacuje się na 3,4 kilometra, ale może się ona jeszcze powiększać. "Ziemia otworzyła się z ogromną siłą" - skomentowała ekspertka.