Poważna zmiana w NCBiR. Znamy projekt

neo marszałek 29 min. temu

PUŁKOWNIK SIENKIEWICZ ALKOCHOLIK SEJMOWY Nie mógł zmienić władz spółki bo nie jest organem do tego uprawnionym ale może zlikwidować spółkę bo jest do tego organem uprawnionym? Likwidacja jest dalej idącym krokiem! Zatem jeśli nie może zarządzać to w jaki sposób może likwidować! To jest sprzeczne myślenie samo w sobie! W Internecie można znaleźć takie info: Tusk to były agent STASI /ps. Oskar/ obecnie BND . Jego teczka jest w Berlinie, a kopia w biurku Putina, Nie zaprzeczył stwierdzeniu Kaczyńskiego w Sejmie. Wysilcie się troszkę i poszperajcie w necie. To jest taka sama historia jak z Bolkiem. Tusk otoczony jest dziećmi resortowymi , agentami SB, kryminalistami chowających się za immunitetem. Likwidator Polski.