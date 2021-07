Powodzie błyskawiczne w Polsce. Tak wygląda pomoc rządu poszkodowanym przez żywioł

Frania 45 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Czyli gorzej jak było wcześniej. Pisowcy u kolesi załatwili sobie i znajomym po 35 tys jak to tam jest zwyczajem a Polacy zostali na lodzie.Gmina to nie PIS i zawsze daje 6000 zł o ile kto poniósł straty w takich warunkach. Caritas to nie rządowa organizacja . Czyli jak to zwykle bywa dużo gadki i jeszcze więcej oszustwa i korupcji. Tak to już w pisie jest,nikt nic nie zrobi.