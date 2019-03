Powoływali się na wyroki sądu, który nie istnieje. Wyłudzili 23 mln zł

O sprawie informuje Prokuratura Krajowa. W lutym 2015 roku spółce Petro Invest Plus S.A. doręczone zostało postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu o nadaniu klauzuli wykonalności orzeczeniu Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Binar z siedzibą w Warszawie. Czynności egzekucyjne na tej podstawie podejmował komornik przy Sądzie Rejonowym w Śremie. Wierzycielem miała być estońska spółka o nazwie Andvens lnvest OU z siedzibą w Tallinie, z którą Petro Invest Plus S.A. nigdy nie wchodziła w kooperację.

Jak ustalono, w pierwszym kwartale 2015 roku w Polsce odnotowano szereg podobnych spraw zgłaszanych przez przedstawicieli różnych spółek. Dotyczyły one dokonania lub usiłowaniu dokonania na ich szkodę przestępstw związanych z przejęciem środków pieniężnych w wyniku skierowania do komorników tytułów wykonawczych w postaci wyroków Niezależnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Binar z siedzibą w Warszawie albo Niezależnego Sądu Arbitrażowego w Rydze, czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Na tej podstawie inicjowano postępowania egzekucyjne, w których wierzycielami były praktycznie zawsze te same powtarzające się trzy spółki estońskie. Były one kontrolowane przez tę samą osobę - obywatela Estonii Svena S., do którego miał również należeć... Sąd Arbitrażowy Binar z siedzibą w Warszawie.