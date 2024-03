Poziom życia goni średnią UE, ale Polska przegrywa wyścig z Czechami

Jak zauważa PKO BP w swoim raporcie, p oziom życia w Polsce coraz bardziej zbliża się do średniej unijnej.

Analitycy banku podkreślają, że od 2019 roku, czyli ostatniego przedpandemicznego roku, relacja PKB per capita według PPP względem średniej unijnej poprawiła się w Polsce o 7 punktów procentowych. To oznacza piąty największy awans w UE, a nawet czwarty, jeśli pominąć Irlandię z niewiarygodnymi danymi. Wyprzedziły nas tylko Bułgaria (poprawa o 11 pp.), Chorwacja (9 pp.) i Rumunia (8 pp.).

Zobacz także: Na koncie ma 9,5 mln zł. Jak do tego doszedł? "Byłem młodym pelikanem" Marcin Iwuć w Biznes Klasie

Czechy z gorszą dynamiką niż Polska. Ale wyższym poziomem

Tymczasem w Czechach PKB per capita według PPP od 2019 roku obniżył się w relacji do średniej unijnej o 2 punkty procentowe. Tyle że ostatecznie osiągnął poziom 91 proc. - a więc wyższy niż w Polsce. Na Węgrzech z kolei wzrósł wprawdzie o 3 pp., ale do poziomu 76 proc. średniej UE, a więc wyraźnie mniej niż w Polsce - wyliczają analitycy banku.