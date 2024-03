Emerytury będą niższe, bo żyjemy dłużej. Oto wyliczenia

Tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które publikuje cyklicznie GUS, są podstawą do wyliczenia świadczenia dla osób, które decydują się na przejście na emeryturę. Najnowsze dane to zła wiadomość dla seniorów. Świadczenia przyznawane od kwietnia będą niższe o 6-6,6 proc.

Emerytury będą niższe. Są wyliczenia

O ile? Dziennik pokazał wyliczenia na konkretnych przykładach. Załóżmy, że pracownik zgromadził 700 tys. zł kapitału emerytalnego i chce przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Na podstawie obecnych tablic jego świadczenie wyniosłoby ok. 3 333 zł miesięcznie, a na podstawie tych nowych tablic - ok. 3198 zł czyli o 135 zł mniej. A im wyższy kapitał, tym różnice większe. Jeśli ubezpieczony zebrał np. 1,7 mln zł, to jego emerytura na podstawie dotychczasowych tablic wyniosłaby ok 8 095 zł., a zgodnie z nowymi tablicami - ok. 7766 czyli o 329 zł mniej - czytamy w "Rzeczpospolitej".