Zamiast 1445 zł, dostałaby 2024 zł emerytury. Wystarczyły dwa lata

Waloryzacja kont emerytalnych odbywa się co roku w czerwcu. ZUS waloryzuje środki na kontach ubezpieczonych - tak, by nie traciły na wartości przez inflację. Dotyczy to wszystkich pieniędzy uzbieranych na naszym koncie. Jej wskaźnik jest wyliczany na podstawie inflacji z poprzedniego roku, która jest następnie powiększana o realny wzrost składek, które wpłynęły do ZUS. W zeszłym roku średnioroczna inflacja wyniosła 11,4 procent - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna".