Najbardziej pesymistyczny scenariusz zakłada, że do roku 2028, w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest odpowiedzialny za wypłatę emerytur, może zabraknąć nawet 124 mld zł (w porównaniu do 80,5 mld zł w tym roku) - informuje dziennik. Wszystko dlatego najbliższych latach na emerytury przejdzie kolejne pokolenia z powojennego wyżu demograficznego. W ciągu najbliższych czterech lat, liczba emerytów może wzrosnąć o 300 tysięcy - a to dotyczy tylko osób ubezpieczonych w ZUS.

Chociaż fundusze na wypłaty świadczeń na pewno nie wyczerpią się, sytuacja jest poważna, bo nagły wzrost emerytów oznacza, że świadczenia będą jeszcze niższe. Jak wyjaśniała była prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, podczas debaty zorganizowanej przez dziennik "Rzeczpospolita", obecnie emerytury są wyliczane według starego systemu, który uwzględnia kapitał początkowy, co jest korzystne dla seniorów.

Prognozy ZUS wskazują, że tak będzie do roku 2039. Po tym roku, dominować będą emerytury wyliczane według nowych zasad. Zgodnie z tymi zasadami, przyszli emeryci otrzymają tylko tyle, ile wpłacili na składki. Jeżeli więc pracują na umowach o dzieło lub zlecenie, od których składki nie są pobierane, nie będzie im to wliczane do emerytury - czytamy w "Fakcie".

Dziennik dotarł do najnowszych wyliczeń ZUS, które zostały przygotowane dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze za czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Wynika z nich, że przyszli emeryci (dzisiejsci 30, 40-latkowie) będą mogli liczyć na bardzo niskie świadczenia. Na przykład, 40-letni mężczyzna z minimalną pensją, może liczyć tylko na najniższą emeryturę (obecnie to 1 tys. 588 zł brutto). Jeśli 40-letnia kobieta chce otrzymywać najniższe świadczenie, jej pensja - przez cały okres zawodowy - powinna wynosić równowartość dzisiejszych 5 tys. zł brutto.

Przy tak niewielkich zarobkach, emerytura wyniesie zaledwie 20 proc. średniej pensji. 40-letni mężczyzna musi zarabiać co najmniej 8 tys. 500 zł brutto, by mieć szansę na przeciętną emeryturę (ok. 3 tys. 300 zł), kobieta - aż ponad 10 tys. zł. Różnice wynikają z tego, że panie mogą przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat - informuje dziennik.

Mediana wynagrodzeń wynosi obecnie 6 tys. zł - mówił podczas debaty emerytalnej "Rzeczpospolitej" Kamil Sobolewski, ekspert Pracodawców RP. Tymczasem połowa pracujących Polaków zarabia mniej. - Skoro prognozy mówią o tym, że stopa zastąpienia (czyli relacja emerytury do przeciętnego wynagrodzenia) wyniesie 0,25 to oznacza, że połowa populacji będzie mogła liczyć na emeryturę w wysokości tylko 1,5 tys. zł brutto - zwracał uwagę ekspert.

Wiceprezes ZUS: trzeba zachęcać do dłuższej pracy

Zdaniem wiceprezesa ZUS, Pawła Jaroszka, kluczowe jest wydłużenie rzeczywistej aktywności zawodowej. Nie chodzi o podnoszenie wieku emerytalnego, a o zachęcanie do dłuższej pracy.

- Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc. Odczekanie 7 lat może je nawet podwoić – mówiła rok temu byla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Dlatego przed przejściem na emeryturę warto skonsultować się z doradcą, który dostępny jest w każdej placówce ZUS.

