Przyszli emeryci mogą dostać mniej pieniędzy. Chodzi o kluczowe wyliczenia

Tablice trwania życia a wysokość emerytury

"Załóżmy, że pracownik zgromadził 500 tys. zł kapitału emerytalnego, a nowe tablice (obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r.) wyniosą tyle ile te z 2020 r. (z uwagi na niemalże identyczną liczbę zgonów w 2023 r. i 2019 r.). Na podstawie obecnych tablic jego emerytura wyniosłaby ok. 2 tys. 380 zł. Jeśli nowe tablice wyniosą tyle, ile te z 2020 r., to na ich podstawie emerytura wyniosłaby 2 tys. 297 zł, czyli o 83 zł miesięcznie mniej" - branżowy serwis wylicza w przybliżeniu, o ile mniej korzystne będą dla przyszłych emerytów nowe dane.

Dłuższa praca a przeliczanie emerytury z ZUS

Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczać do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.