Spadki w tablicach średniego trwania życia. Przyszli emeryci dostaną więcej pieniędzy

MY zebracy 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

tak niestety najwiecej umarlo ludzi strszych i starych-brak opieki lekarskiej i szpitalnej DO szpitala kuzwa nie brali bo pandemia i ludzie umierali SMUTNE znam ludzi po 80 ktorzy zmarli SZkoda ZUS tylko sie cieszy Ja chce by po mnie maz odziedzyczyl 50% emerytury jak jest w NIEMCZECH- z jednej emerytury typu 1500 srednio nie da sie wyzyc i oplaty robic mieszkanie 2 pok 50m czysz 750 bez cieplej wody wiec woda na prad gaz telefon tv i 1300zl m nie... Z czego zyc-nikt nie mysli politycy maja kase i nie rozumieja tego---Taka prawda Maja z zus wiecej ale 1500-2000 na reke tych jest najwiecej biedakow NIKT stary nie chce zyc -bo tylko czeka na smierc TAKA prawda BO to zadne zycie ZADNE NA NIC CIE NIE STAC NA NIC ZEBRAKAMI jestesmy do emerytow nIEMIECKICH