Dwucyfrowa waloryzacja? Szykuje się rekordowa podwyżka

Smutek 5 min. temu

Wybraliście pis to teraz mordy w kubeł i żreć suchy chleb inflacja 11 a wam dali 7% waloryzacji znowu was okradli ale to wy jesteście ich wyborcami to teraz milczeć i mniej wejść to wam wyjdzie na zdrowje