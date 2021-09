Pozytywne zaskoczenie w budowlance. Ale jest problem

Budowlanka zaskoczyła na plus, wynika z najnowszych danych GUS. Mimo to, podczas gdy sprzedaż detaliczna i przemysł odbudowały się po kryzysie, budownictwo ma jeszcze sporo do nadrobienia. Ponadto, branża budowlana ma swoje problemy, które mogą przełożyć się na wzrost cen.