Polacy mają mieszkania warte prawie 5 bilionów złotych. To ponad 200 proc. PKB

Rynek nieruchomości ciągle przeżywa boom i nie powstrzymał go nawet koronakryzys. Co najwyżej lekko przyhamował wzrost, który jest dwucyfrowy.

Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował raport podsumowujący sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020 roku. Wynika z niego, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych na koniec ubiegłego roku wyniosła około 4,9 bln zł.

To o blisko 600 mld zł więcej niż wartość odnotowana dokładnie rok wcześniej. Wzrost wyniósł więc około 13,5 proc. i tylko lekko spowolnił w porównaniu do 14,5-procentowej dynamiki w 2019 roku.

NBP wskazuje, że tak wyraźny progres wynikał ze wzrostu, zarówno powierzchni zasobu mieszkań (o około 2 proc.), jak i cen transakcyjnych (około 9-10 proc.).

Polska to też plac budowy pod względem nieruchomości komercyjnych. Ich wartość to blisko 314 mld zł, co oznacza wzrost o 12 proc. względem końcówki 2019 roku. Jak tłumaczy NBP, wynikało to ze wzrostu zasobu powierzchni biurowej oraz magazynowej, przy praktycznie stabilnej lub lekko spadającej wycenie tych powierzchni w całej Polsce.

Skąd popyt na nieruchomości?

O wielkości rynku świadczy porównanie go do rocznego produktu krajowego brutto (PKB). "Szacowany majątek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce na koniec 2020 roku wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku i wartościowo stanowił około 224 proc. PKB oraz ok. 60 proc. majątku trwałego w gospodarce" - wylicza NBP.

Jak dodają eksperci, same nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały około 211 proc., a komercyjne blisko 13 proc. PKB.

Boom na rynku w raporcie tłumaczy się na kilka sposobów.

"W przypadku budownictwa infrastrukturalnego stymulująco na popyt wpływały programy UE. W przypadku budownictwa komercyjnego głównie budowano nieruchomości biurowe oraz magazynowe" - czytamy.

Z kolei popyt na budownictwo mieszkaniowe wynikał - zdaniem ekspertów - ze strukturalnego niedoboru mieszkań w dużych miastach, wzrostu dochodów ludności oraz historycznie niskiego poziomu stóp procentowych, które pozwalają na uzyskanie stosunkowo tanie kredytu z banku.

Raport NBP. Mieszka się lepiej

Raporty NBP ukazują się regularnie. Jednym z wniosków płynących z ich analizy jest to, że w Polsce od 2000 roku następuje stopniowa poprawa sytuacji mieszkaniowej. Eksperci wskazują, że jest to wynikiem budowy nowych mieszkań, remontów istniejących nieruchomości oraz procesów demograficznych ograniczających zapotrzebowanie na nowe mieszkania.

Zgodnie z szacunkami, w 2020 roku liczba mieszkań wynosiła około 15 mln. Zwiększyła się liczba mieszkań na 1000 osób (wyniosła około 393 wobec 386 w 2019 roku) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (około 29,3 wobec 28,7 w 2019 roku. Zmalała za to przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie (wynosi 2,55 wobec 2,59 w 2019 roku).

Z kolei przeciętna powierzchnia budowanego domu jednorodzinnego w Polsce (zazwyczaj budowane przez inwestorów indywidualnych) zmniejszyła się do 133,2 m. kw. ze 143,6 m. kw. w 2019 roku. Nieznacznie zwiększyła się za to przeciętna wielkość oddanego mieszkania przeznaczonego na sprzedaż/wynajem - do 61,7 m. kw. z 61,6 m. kw. rok wcześniej.

