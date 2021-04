Praca. Oferty dla dyrektorów finansowych poznikały. W cenie specjaliści od e-commerce

W jakiejś części jest to spowodowane niską bazą sprzed roku, kiedy w marcu koronaworus dotarł do Polski. Zaczęły się restrykcje, a polscy pracodawcy, zwłaszcza z sektora usług, zaczęli masowo mrozić procesy rekrutacyjne.

"Minął pełen rok od początku pandemii. To co już wiemy, to to, że polscy pracodawcy poradzili sobie w tym czasie bardzo dobrze (...). Oczywiście w wielu branżach – np. w hotelach, gastronomii, rozrywce czy eventach – sytuacja dalej jest bardzo trudna i nadal potrzebują one wsparcia państwa, jednak w skali całej gospodarki z pewnością czarne scenariusze sprzed roku na szczęście nie sprawdziły się" - czytamy w raporcie Grant Thornton.