Praca tymczasowa. Coraz trudniej o chętnych, Ukraińcy nie wystarczają

Z cytowanego przez "Rzeczpospolitą" raportu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2018 roku agencje zatrudnienia skierowały do pracy tymczasowej 776,1 tys. osób.

MRPiPS wskazuje, ze to prawie o 88 tys. mniej niż w rekordowym pod tym względem 2017 r. Ostatni tak duży spadek liczby pracowników tymczasowych wystąpił w kryzysowym roku 2009.

Wtedy przyczyny były zupełnie inne. Firmy, tnąc koszty, ograniczyły zatrudnienie. Dzisiaj pracodawcy nie ograniczają zatrudnienia, ale brakuje chętnych do pracy.

Niedobór rąk do pracy na rynku skłania firmy nie tylko do podwyższania stawek, ale także do przedstawiania oferty stałego zatrudnienia.