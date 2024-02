Pracują nad nowoczesnym reaktorem jądrowym. Projekt już w 2024 r.

W rozmowie z wnp.pl dr Józef Sobolewski, były dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii , zauważa, że nie jest powszechną wiedzą, że w Polsce jest rozwijany projekt budowy "zaawansowanego reaktora czwartej generacji". – Jest to także najbardziej zaawansowany projekt europejskiego zaawansowanego reaktora modularnego (AMR) – ocenia pracownik NCBJ oraz senior ekspert Euratomu i KE.

Projekt reaktora przy współpracy Japonią

Nowy reaktor nosi imię Pola. To zgodne z polską tradycją nadawania polskim reaktorom imion żeńskich. Jest efektem umowy z czerwca 2021 r. między Ministerstwem Edukacji i Nauki a Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w partnerstwie z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA).

Trend europejski stawiania na małe reaktory

Serwis przypomina też, że Euratom uruchomił finansowanie projektu GEMINI+. Jego celem była analiza projektów reaktorów HTGR pod kątem dopasowania ich do systemu europejskiego. Projekt zakończył się w 2020 r., a jego koordynatorem był NCBJ. Zgromadził 26 partnerów europejskich, a także z: Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych.

Józef Sobolewski zauważa też, że 6 lutego 2024 r. KE poinformowała o "powstaniu nowego sojuszu przemysłowego EU SMR Industrial Alliance", który ma przyspieszyć wdrażanie małych reaktorów modułowych. Wszystko po to, by przyspieszyć wdrożenie pierwszych projektów lekko-wodnego SMR w UE do początku 2030 r.