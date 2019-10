Prasa o propozycjach Borisa Johnsona w sprawie Brexitu

"Boris Johnson wreszcie przedstawił plan , mający - jak liczy - skończyć trzyletnie męczarnie w kwestii brexitu, który zdobywał poklask ze strony eurosceptyków w kraju, ale wywołał poważne wątpliwości , czy może doprowadzić do zawarcia porozumienia z UE" - tak o propozycjach brytyjskiego premiera pisze "Financial Times", a ich przyjęcie w Brukseli nazywa "chłodnym".

Z kolei "The Times" pisze, że Bruksela trzyma brytyjskiego premiera w niepewności .

"Boris Johnson toczy jak się wydaje przegraną bitwę o to, by uniknąć pozostania przez Wielką Brytanię w UE po 31 października, po tym jak (unijny negocjator) Michel Barnier prywatnie w uszczypliwy sposób ocenił nowe plany premiera opisując je jako pułapkę" - tak z kolei o propozycji brytyjskiego premiera pisze "The Guardian".