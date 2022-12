Prawa ręka premiera mówi o zagrożeniach. "Zapnijmy pasy"

"Mamy silne fundamenty i wszystko wskazuje, że inflacja będzie szybko hamować już za trzy miesiące" - pisze Borys we wtorkowym wydaniu dziennika. Wylicza,że poziom długu publicznego - całych finansów publicznych - jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej i spadł względem PKB w ostatnich sześciu latach z 53 proc. do ok. 50 proc.