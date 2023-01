Prawo hazardowe w Polsce

Czym jest hazard?

O hazardzie słyszał chyba każdy, ale nie wszyscy potrafią podać prawidłową definicję tego pojęcia. Co to jest? Hazard to wszystkie gry o pieniądze lub inne dobra, w których ważnym czynnikiem, decydującym o ostatecznej wygranej, jest los. Uprawianie hazardu jest grą, w której istnieje stawka oraz możliwość wygranej. Przede wszystkim jednak rezultat nie zależy od indywidualnych umiejętności i wiedzy danej osoby, ale od przypadku. O wygranej decyduje łut szczęścia.

Jeśli podejmujesz się gier hazardowych, musisz liczyć się z istniejącym ryzykiem. Uprawianie hazardu związane jest z koniecznością obstawienia wyniku w grze. Wiąże się z emocjami, często bardzo silnymi, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Ryzykujesz swoimi pieniędzmi, podejmujesz niepewność, by uzyskać szansę na wygraną.

Hazard a ryzyko uzależnienia

Z uwagi na fakt, że hazard wiąże się z emocjami, jakie nierozerwalnie są kojarzone z ryzykiem i niepewnością oraz szansą na uzyskanie określonej, zwykle ponadprzeciętnej wygranej, wielu ludzi chce go spróbować. Pamiętać trzeba jednak, że to rozrywka dla osób dorosłych. Silne emocje, jakie targają osobami oddającymi się grom hazardowym, i przyjemne doświadczenia, które towarzyszą wygranym, powodują mechanizm uzależnienia się od grania. Patologiczny hazard jest związany z potrzebą przeżywania silnego "kopa" adrenaliny.

Uzależniamy się od emocji, od ryzyka i od tego wszystkiego, czego doświadczasz podczas gry. Im częściej wygrywasz lub masz duże szanse na to, tym bardziej chcesz kontynuować grę. Przegrana niektórych demotywuje, innych złości, ale i wyzwala żądzę odegrania się i odzyskania pieniędzy, co zmusza do kontynuowania gier hazardowych.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne sformułowało kryteria diagnozowania hazardu patologicznego. Uzależnienie od gier losowych można zdiagnozować, gdy gracz przejawia przynajmniej cztery lub więcej z wymienionych zachowań: Odczuwa silną potrzebę grania oraz wydaje coraz więcej pieniędzy, by uzyskać pożądany poziom ekscytacji.

Podejmował wielokrotnie nieskuteczne wysiłki w celu kontrolowania, ograniczenia lub zaprzestania grania.

Doświadcza niepokoju i rozdrażniania w sytuacji ograniczenia lub zaprzestania grania.

Często gra, jeśli jest w złym nastroju.

Po przegranej powraca do gier hazardowych w jak najkrótszym czasie, by się odegrać.

Często zaabsorbowany jest hazardem i go wspomina.

Ucieka się do kłamstwa, by ukryć swoje zaangażowanie w gry hazardowe.

Z powodu hazardu zagrożone są lub nawet utracone jego relacje, praca, nauka, kariera. Pożycza pieniądze dla ratowania swojej fatalnej sytuacji finansowej spowodowanej graniem.

Czy hazard w Polsce jest legalny?

Wszelkie kwestie związane z hazardem w Polsce są regulowane ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Ustawodawca określił w niej katalog gier hazardowych dozwolonych, czyli legalnych w Polsce, wraz ze wskazaniem ich miejsca, warunków czy urządzania. Do gier hazardowych zalicza się: gry liczbowe,

loterie pieniężne,

jackpot,

gra telebingo,

loterie fantowe,

gry cylindryczne, w tym ruletka,

gry w karty, np. poker,

gry w kości,

gra bingo pieniężna,

gra bingo fantowa,

loterie promocyjne i audiotekstowe,

zakłady wzajemne, w tym bukmacherskie,

gry na automatach. W 2022 roku na oficjalnej stronie urzędu skarbowego opublikowany został aktualny wykaz stron internetowych hazardowych, które działają legalnie w Polsce. Od grudnia 2018 roku gracze z naszego kraju mają możliwość korzystania z usług Total Casino, które jest jedynym legalnie działającym u nas kasynem online. Prowadzi je Totalizator Sportowy, operator będący własnością Skarbu Państwa.

Prawo hazardowe – prowadzenie działalności

Podmiot chcący prowadzić działalność hazardową na terenie Polski musi stosować się do zapisów ustawy o grach hazardowych. Powinien złożyć do ministra właściwego ds. finansów publicznych wniosek o wydanie decyzji, z jakimi grami czy zakładami ma do czynienia. Ponadto musi załączyć do niego opis planowanego albo realizowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem: zasad jego urządzania,

przewidywanych nagród,

sposobu wyłaniania zwycięzców,

badania technicznego automatu przeprowadzanego przez jednostkę badającą upoważnioną do badań technicznych automatów i urządzeń do gier – w przypadku gier na automatach. Minister może zażądać także przedłożenia powyższych dokumentów przez stronę w razie postępowania prowadzonego z urzędu. Prowadzenie działalności w zakresie urządzania gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach jest dozwolone w Polsce na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Ochrona grających

Można być uzależnionym od hazardu. Uzależnienie to potrafi całkowicie zaburzyć normalne życie człowieka. W ustawie o grach hazardowych ustawodawca wskazał, że organizatorzy tych gier powinni zapewnić ochronę uczestników przed negatywnymi skutkami hazardu. Podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier ma obowiązek wdrożyć np. regulamin odpowiedzialnej gry. Hazard uprawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji.

