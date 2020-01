Premier Mateusz Morawiecki na szczycie gospodarczym w Berlinie. "Jesteśmy na ustach biznesu całego świata"

- Nie będzie to tym razem wizyta polityczna. Nie będzie spotkania z kanclerz Angelą Merkel. Pan premier został zaproszony przez koncern medialny Axel Springer do udziału w dorocznej konferencji Welt Economic Summit w Berlinie - powiedział PAP Andrzej Przyłębski, polski ambasador w Berlinie.

WELT Economic Summit to miejsce jednego z ważniejszych spotkań ludzi biznesu i polityki we współczesnym świecie. Od czasu powstania tej inicjatywy, zaproszenie do udziału w wydarzeniu skierowano do ograniczonej, starannie dobranej grupy 60 uczestników" - napisano w zaproszeniu skierowanym do szefa polskiego rządu.