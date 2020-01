Premier o negocjacjach w sprawie budżetu UE: "Nie spodziewam się wiele"

"Pierwszy to sprawy budżetu UE. I tutaj szanowni państwo Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, zwołał spotkanie Rady na 20 lutego, ale zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna Rada, że to będą bardzo trudne negocjacje, można powiedzieć przedbiegi do rozpoczęcia negocjacji; chyba tak należałoby to określić" - powiedział Morawiecki.