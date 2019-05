Premier oszacował wzrost dochodów z podatków na 100 mld zł

- W przypadku takich dużych różnic rozwojowych, jak pomiędzy Polską a Niemcami - naszym największym partnerem handlowym, gospodarczym - dzisiaj na pewno trudno jest zalecać integrację w ramach waluty euro, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny" – mówił także Mateusz Morawiecki podczas środowej debaty "Zwrotnice modernizacji", która odbyła się w Domu Polonii w 5-lecie serwisu "Wszystko Co Najważniejsze".

Morawiecki nie wyklucza wejścia Polski do strefy euro w przyszłości. Jak jednak podkreślił, w tym momencie utrzymanie własnej waluty jest bardzo potrzebne, ponieważ "w latach kryzysu da nam możliwość reagowania we właściwy sposób".

Nie straciliśmy, a wygraliśmy - przekonuje premier

- To jest ten "święty Graal" który, częściowo odnaleziony, służy dzisiaj nam do rozwoju gospodarczego, a także do zrekompensowania gigantycznych deficytów społecznych, które na początku i w trakcie trwania transformacji były traktowane po macoszemu - mówił premier.

- Nie tylko nie doprowadziliśmy do wzrostu deficytu publicznego - jest on najniższy przez ostatnie 30 lat. Nie tylko nie doprowadziliśmy do przyrostu długu publicznego, ale w proporcji do PKB spadł w 2018 r., a w 2019 r. spadł w wartościach bezwzględnych - podkreślił.