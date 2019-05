Mateusz Morawiecki odpowiada na zarzuty Schetyny: przewodniczący PO się pomylił

- Przewodniczący PO nie ma pojęcia, jak wyglądają negocjacje ws. budżetu unijnego na kolejne siedem lat. My jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi tematami. Te sto miliardów, o których mówił przewodniczący Schetna, to kompletna pomyłka. To się okaże już za kilka miesięcy - przekonywał premier.