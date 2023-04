Premier wzywa KE do działania. Mówi o klęsce. "Opróżniamy silosy, magazyny"

Premier o problemie wwozu ukraińskiego zboża

– Ale oprócz tego jeszcze dodatkowo mamy my, tutaj w Polsce, i wszystkie kraje, które graniczą z Ukrainą, potężny problem – problem wwozu ukraińskiego zboża , które my staramy się jak najszybciej wywozić dalej, reeksportować do krajów Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu – mówił szef rządu.

– Zapewniamy mechanizmy, dopłaty do eksportu, dopłaty do transportu – dodał.

Polscy rolnicy a ukraińskie zboże. Gdzie leży problem?

A teraz rolnicy potrzebują pieniędzy, by rozpocząć kolejny sezon produkcji. M.in. dlatego apelowali do rządu o pilne działanie i organizowali protesty.

Premier: wzywam Komisję Europejską do działania

– Wzywam Komisję Europejską do działania, do jak najpilniejszego działania, ponieważ to jest swego rodzaju klęska – to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z czym dzisiaj muszą się borykać polscy rolnicy – mówił w sobotę premier.