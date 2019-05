Premier zapowiada zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS. Eksperci widzą w tym głównie cel wyborczy

Czym jest limit 30-krotności? Jest to górny pułap, po przekroczeniu którego przestaje się płacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym roku jest to 142 950 zł - powyżej tej kwoty najlepiej opłacani pracownicy nie płacą składek. Limit ma zapobiec sytuacji, w której dobrze opłacany człowiek odłoży na tyle dużo środków, że jego przyszła emerytura będzie za bardzo obciążać ZUS.

Premier Morawiecki już w zeszłym roku dał się poznać jako zwolennik zniesienia limitu. Szef rządu szacuje, że zniesienie limitu da budżetowi ok. 3-4 mld zł. Potrzebę zmiany tłumaczy jednak nie tyle względami fiskalnymi, co kwestią uczciwości i sprawiedliwości.

- Decyzja rządu jest nieuczciwa w tym sensie, że zakłada, iż póki co weźmie się wysokie składki, a gdy pojawi się problem wypłat bardzo wysokich świadczeń, to będzie się go w przyszłości rozwiązywało. Tylko że to będzie prawdopodobnie problem innego rządu – mówi prof. Bugaj.