Zniesienie 30-krotności. Rząd odkopuje pomysł. Pracodawcy i związkowcy biją na alarm

Ministerstwo Finansów wpisało ten pomysł w opublikowaną we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji. Przepis o 30-krotności mówi, że roczna podstawa składek nie może być wyższa niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W tym roku jest to 142 950 zł - powyżej tej kwoty najlepiej opłacani pracownicy nie płacą już składek.

Ma to uniemożliwić sytuację, w której dziś dobrze opłacany człowiek odłoży na tyle dużo środków, że jego przyszła emerytura będzie za bardzo obciążać ZUS.

Jak tłumaczy Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, dzięki temu będzie więcej pieniędzy na realizację nowych obietnic wyborczych PiS. - To są konsekwencje planów rozdawniczych. Widzę, że rząd działa jak w amoku - mówi w rozmowie z money.pl.

- Agresywne formy pobierania podatków źle się dla rządu skończą. Ludzie będą się starali unikać płacenia tych podatków, w konsekwencji budżet może stracić - wyjaśnia Kaźmierczak. - Druga kwestia do potencjalne mocniejsze zadłużanie kraju. Jest bardzo dużo chętnych na to, żeby pożyczyć Polsce pieniądze. To łakomy kąsek dla spekulantów, którzy pożyczą nam środki, a potem będą chwiać kursem złotego - dodaje.