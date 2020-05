Prezent dla najbogatszych. Nie zapłacą odsetek

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zaniechanie poboru odsetek to wykonanie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, która daje ministrowi finansów prawo do ich umorzenia.

"Ze względu na to, że danina solidarnościowa jest wpłacana po raz pierwszy, a więc obowiązani do jej wpłacania nie mają nadpłat w daninie, nie jest zasadne wprowadzenie przepisu stanowiącego o odpowiednim stosowaniu zaniechania do nadpłat podlegających zaliczeniu na poczet daniny solidarnościowej" - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.